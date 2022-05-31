Участники Rammstein развернули флаг Украины во время концерта в Цюрихе (фото)

На концерте присутствовало около 47 тысяч человек

На концерте немецкой рок-группы Rammstein в швейцарском Цюрихе музыканты во время выступления развернули флаг Украины.

Соответствующие фото были обнародованы пресс-службой группы в Фейсбук.

"Рука об руку, больше никогда не будем одиноки", — говорится в подписи к фотографиям.

Эти слова были взяты с песни "Armee der Tristen" из альбома "Zeit", который был выпущен группой лишь в конце апреля этого года.

Согласно оценкам западных СМИ, на концерт в Цюрихе пришли около 47 тысяч человек

Как сообщалось ранее, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину многие мировые звезды решили выразить солидарность с нашей страной. В частности легендарная группа Scorpions даже изменила слова своего хита "Winds of Change", заменив строку с упоминанием Москвы, на слова об Украине.

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни во время выступления в США вышел на сцену с украинским флагом.

А рок-группа Pink Floyd собралась впервые за 28 лет и записали новую песню. В качестве вокала группа использовала запись Андрея Хлывнюка из украинской группы "Бумбокс", когда он спел песню "Ой, в лузі червона калина" на Софиевской площади в Киеве.