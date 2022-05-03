The Beatles за Украину: Пол Маккартни вынес на сцену украинский флаг

Участник легендарного коллектива публично выразил свою поддержку украинцам.

Легендарный британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни присоединился к мировым звездам, которые открыто поддерживают Украину. На одном из своих концертов в рамках мирового турне "Got Back" по США, артист вышел на сцену с украинским флагом.

Во время своего концерта в Сиэттле Пол Маккартни появился на сцене с сине-желтым флагом в руках. Об этом написала на своей странице в Фейсбук Елена Рыковцева.

"Абсолютно фантастическое событие в нашей семье. Дочь Даша только что вернулась с концерта Пола Маккартни в Сиэттле. И вот когда он стал выходить уже на бис, в его руках появился украинский флаг" — написала Елена, добавив видео с концерта Маккартни.

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Отметим, что еще в феврале, после начала войны в Украине, музыкант опубликовал в Twitter пост от имени группы "The Beatles", в котором выразил поддержку Украине. Маккартни поделился снимком, сделанным в 2008 году во время концерта на Майдане Независимости в Киеве.

"Помню, как мы выступали перед нашими украинскими друзьями на Майдане Независимости в 2008 году. Мы думаем о них в эти трудные времена. Мы посылаем им свою любовь и поддержку", — написал музыкант.

Также добавим, что после начала войны россии против Украины в поддержку украинцев выступили многие российские артисты. В частности, рэпер Noize MC дал благотворительный концерт в поддержку Украины в Латвии, группа "Ногу Свело!" записала песню с жесткой критикой россии, а рэпера Face и вовсе признали в иностранным агентом в рф. А российский юморист и шоумен Максим Галкин пообещал перечислить на помощь украинским беженцам часть прибыли от концерта в Израиле.