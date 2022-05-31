Учасники Rammstein розгорнули прапор України під час концерту у Цюриху (фото)

На концерті було близько 47 тисяч людей

На концерті німецького рок-гурту Rammstein у швейцарському Цюриху музиканти під час виступу розгорнули прапор України.

Відповідні фото були оприлюднені пресслужбою групи у Фейсбуку.

"Рука об руку, більше ніколи не будемо самотніми", — йдеться у підписі до фотографій.

Ці слова були взяті з пісні "Armee der Tristen" з альбому "Zeit", який був випущений гуртом лише наприкінці квітня цього року.

За оцінками західних ЗМІ, на концерт у Цюриху прийшли близько 47 тисяч людей

Як повідомлялося раніше, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато світових зірок вирішили висловити солідарність з нашою країною. Зокрема легендарний гурт Scorpions навіть змінив слова свого хіта "Winds of Change", замінивши рядок зі згадкою Москви, на слова про Україну.

Один із засновників гурту The Beatles Пол Маккартні під час виступу в США вийшов на сцену з українським прапором.

А рок-гурт Pink Floyd зібрався вперше за 28 років і записав нову пісню. Як вокал гурт використовував запис Андрія Хливнюка з українського гурту "Бумбокс", коли він заспівав пісню "Ой, в лузі червона калина" на Софіївській площі в Києві.