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The Beatles за Україну: Пол Маккартні виніс на сцену український прапор

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пол Маккартні один із світових артистів, який публічно привертає увагу до війни рф проти України Новина оновлена 03 травня 2022, 11:49
Пол Маккартні один із світових артистів, який публічно привертає увагу до війни рф проти України

Учасник легендарного колективу привселюдно висловив свою підтримку українцям.

Легендарний британський музикант, один із засновників гурту The Beatles Пол Маккартні приєднався до світових зірок, які відкрито підтримують Україну. На одному зі своїх концертів у рамках світового турне "Got Back" США, артист вийшов на сцену з українським прапором.

Під час свого концерту в Сіетлі Пол Маккартні з’явився на сцені із синьо-жовтим прапором у руках. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук Олена Риковцева.

"Абсолютно фантастична подія в нашій родині. Дочка Даша щойно повернулася з концерту Пола Маккартні в Сіетлі. І ось коли він став виходити вже на біс, у його руках з’явився український прапор" — написала Олена, додавши відео з концерту Маккартні.

Зазначимо, що ще в лютому, після початку війни в Україні, музикант опублікував у Twitter пост від імені гурту The Beatles, в якому висловив підтримку Україні. Маккартні поділився знімком, зробленим у 2008 році під час концерту на Майдані Незалежності у Києві.

"Пам’ятаю, як ми виступали перед нашими українськими друзями на Майдані Незалежності у 2008 році. Ми думаємо про них у ці важкі часи. Ми надсилаємо їм своє кохання та підтримку", — написав музикант.

Також додамо, що після початку війни росії проти України на підтримку українців виступило багато російських артистів. Зокрема, репер Noize MC дав благодійний концерт на підтримку України в Латвії, гурт "Ногу Свело!" записала пісню з жорсткою критикою рф, а репера Face взагалі визнали в іноземним агентом в росії. А російський гуморист та шоумен Максим Галкін пообіцяв перерахувати на допомогу українським біженцям частину прибутку від концерту в Ізраїлі.

Теги:
#Пол Маккартні #The Beatles #Співак
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