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Группа Scorpions изменила свой хит ради Украины, выкинув слова о Москве-реке (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Группа Scorpions изменила свой хит ради Украины, выкинув слова о Москве-реке (видео) Новость обновлена 28 марта 2022, 14:55

Отметим, что композиция Winds of Change была посвящена окончанию холодной войны.

Пока, к сожалению, некоторые украинские звезды и блогеры умалчиваю о войне в Украине, и даже продолжают работать в россии, иностранные знаменитости во всю поддерживают украинский народ. К примеру, популярнейшая немецкая Scorpions даже изменила текст одного из своих хитов в поддержку Украины.

Во время своего выступления в Лас-Вегасе вокалист группы Клаус Майне выразил поддержку Украине после нападения россии. Видео выступления группы можно посмотреть в Ютубе.

В своем хите Winds of Change немецкая группа заменила первые строчки в песне, в которых шла речь о Москву-реке, а именно "Follow the Moskva Down to Gorky Park"("Идя берегом Москвы-реки к парку Горького"), фразой об Украине — "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце – оно говорит "Украина"). Также отметим, что пока Scorpions пели Winds of Change, зал освещали цвета украинского флага.

Напомним, что накануне против войны с Украиной высказалась даже дочь пресс-секретаря Кремля Елизавета Пескова. Правда, ее сообщение в соцсети пробыло недолго — его довольно оперативно удалили.

А вот некоторые российские артисты, как, например, Николай Басков, считают, что вторжение российских войск в Украину – это право Российской Федерации.

Теги:
#Украина #Война #Scorpions
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