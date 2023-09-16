"Будь они прокляты": в рф озлобились на Литву из-за решения президента

Президент Литвы лишил гражданства спортсменку, которая прославляла рф

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова накинулась на Литву после того, как власти этой страны лишили фигуристку Маргариту Дробязко гражданства. Накануне бывшая спортсменка публично обратилась к членам комиссии по делам гражданства Литвы.

Соответствующее заявление Тарасовой приводит Р-Спорт. Татьяна считает, что Литва пошла на это из-за ненависти к рф. Кроме того, Тарасова назвала ситуацию "дикостью".

"Я еще ни разу не слышала о том, чтобы человек, живущий в одной стране, не мог работать в другой. Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то", — заявила Тарасова.

"Им надо стыдиться того, что они сделали. Кто захочет жить в такой стране, где человека вот так могут лишить гражданства? Никто, будь они прокляты", – цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, уроженка Москвы Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы в танцах на льду и бронзовым призером чемпионата мира. В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства в связи с ее участием в ледовых шоу Татьяны Навки в рф. 15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа подписал соответствующий указ.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко попросил денег у путина на проведение ледовых шоу в рф.