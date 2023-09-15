Знаменитая фигуристка прославляла рф, а теперь просит сохранить ей паспорт в Литве

Бывшая спортсменка не видит ничего плохого в своих выступлениях в стране-агрессоре

Литовская фигуристка, уроженка Москвы Маргарита Дробязко обратилась к членам комиссии по делам гражданства Литвы, чтобы ее не лишали гражданства страны ЕС. Дело в том, что Дробязко выступила на шоу Татьяны Навки в рф во время полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Соответствующее заявление Маргариты доступно на ее странице в Instagram. Бывшая спортсменка заявила, что ее участие в ледовых шоу не несет угрозы национальной безопасности Литвы. Кроме того, она оскорбила чиновников, которые инициировали против нее расследование в Литве, назвав их "недополитиками". При этом от связи с россией она отказываться не хочет, ведь это будет "предательством".

"Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться", — заявила Маргарита.

Напомним, в июле МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства. Причиной является участие 13-кратной чемпионки страны, двукратного призера ЧЕ и призера ЧМ в ледовых шоу Навки в рф. Ранее процедуру лишения фигуристки гражданства инициировал Сейм Литвы.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР решила выступать за Литву вместе с Повиласом Ванагасом, за которого она вышла замуж в 2000 году. Примечательно, что Повилас также выступал в рф, но к нему претензий со стороны литовских властей нет. Ранее в рф призвали помочь Дробязко, ведь "россия всем помогает".

Добавим, в россии набросились на фигуристку, которая решила сменить спортивное гражданство.