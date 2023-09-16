"Будь вони прокляті": в рф озлобилися на Литву через рішення президента

Президент Литви позбавив громадянства спортсменку, яка прославляла росію

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова накинулася на Литву після того, як влада цієї країни позбавила фігуристку Маргариту Дробязко громадянства. Напередодні колишня спортсменка привселюдно звернулася до членів комісії у справах громадянства Литви.

Відповідну заяву Тарасової наводить Р-Спорт. Тетяна вважає, що Литва пішла на це через ненависть до росії. Крім того, Тарасова назвала ситуацію "дикістю".

"Я ще жодного разу не чула про те, щоб людина, яка живе в одній країні, не могла працювати в іншій. Такого ніде у світі немає, це дикість якась", — заявила Тарасова.

"Їм треба соромитися того, що вони зробили. Хто захоче жити в такій країні, де людину ось так можуть позбавити громадянства? Ніхто, будь вони прокляті", — цитує Тарасову ТАСС.

Нагадаємо, уродженка Москви Дроб'язко є 13-разовою чемпіонкою Литви у танцях на льоду та бронзовим призером чемпіонату світу. У липні МВС Литви попросило президента позбавити фігуристку громадянства через її участь у льодових шоу Тетяни Навки в росії. 15 вересня президент Литви Гітанас Науседа підписав відповідний указ.

Раніше повідомлялося, що дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання росіянин Євген Плющенко попросив грошей у путіна на проведення льодових шоу в рф.