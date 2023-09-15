Знаменита фігуристка прославляла рф, а тепер просить зберегти їй паспорт у Литві

Колишня спортсменка не бачить нічого поганого у своїх виступах в країні-агресорі

Литовська фігуристка, уродженка Москви Маргарита Дробязко звернулася до членів комісії у справах громадянства Литви, щоб її не позбавляли громадянства країни ЄС. Річ у тому, що Дробязко виступила на шоу Тетяни Навки у рф під час повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Відповідна заява Маргарити доступна на її сторінці в Instagram. Колишня спортсменка заявила, що її участь у льодових шоу не несе загрози національній безпеці Литви. Крім того, вона образила чиновників, які ініціювали проти неї розслідування у Литві, назвавши їх "недополітиками". При цьому від зв’язку з росією вона відмовлятися не хоче, адже це буде "зрадою".

"Якщо тепер для того, щоб зберегти литовський паспорт, мені запропонують відмовитися від частини моєї родини, країни, яка з дитинства була моєю батьківщиною, професії та вірних друзів, то цілком очевидно, що це не мій шлях, оскільки це зрада, ціною якої ніщо не повинно купуватись", — заявила Маргарита.

Нагадаємо, у липні МВС Литви попросило президента країни позбавити Дроб’язко громадянства. Причиною стала участь 13-разової чемпіонки країни, дворазового призерки ЧЄ та призерки ЧС у льодових шоу Навки у рф. Раніше процедуру позбавлення фігуристки громадянства ініціював Сейм Литви.

Дроб’язко народилася в Москві, але після розпаду СРСР вирішила виступати за Литву разом із Повіласом Ванагасом, за якого вона вийшла заміж у 2000 році. Примітно, що Повілас також виступав у росії, але до нього претензій з боку литовської влади немає. Раніше у рф закликали допомогти Дробязко, адже "росія всім допомагає".

Додамо, у росії накинулися на фігуристку, яка вирішила змінити спортивне громадянство.