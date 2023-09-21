"Шизофрения продолжается": в рф истерят после поступка украинского спортсмена

Украинский борец отказался позировать рядом с представителем страны-агрессора

Глава Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на отказ украинского борца Василия Михайлова от совместного фото с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира в Сербии.

Соответствующий комментарий Поздняков приводит ТАСС. Глава ОКР вспомнил случай с россиянкой Марией Ласицкене и украинкой Ярославой Магучих, которые обнимались на Олимпиаде в Токио, а также назвал случившееся "шизофренией".

"Первая ситуация произошла на Олимпиаде в Токио, когда был шум из-за фотографии украинской спортсменки с Марией Ласицкене. Сейчас вот эта ситуация. Шизофрения продолжается", – сказал Поздняков.

Напомним, россиянин Усманов выиграл "золото", победив в финале грузина Владимира Гамкрелидзе, Михайлов и иранец Мохаммад Ноходиларими разделили "бронзу". После церемонии награждения иранский и грузинский спортсмены сделали совместное фото с Усмановым, а Михайлов отказался.

Недавно украинская теннисистка Марта Костюк показательно не пожала руку россиянке.

Ранее украинский тяжелоатлет Иван Чупринко отказался пожимать руку иранцу на чемпионате мира.