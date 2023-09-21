Легендарная российская спортсменка "удалила" путина

Бывшая спортсменка больше не ассоциирует себя с главой кремля

Знаменитая российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка Елена Исинбаева, которая отреклась от звания майора, удалила пост в соцсетях о своем присоединении к Putin Team.

Пост был опубликован 17 ноября 2017 года, однако сейчас этой публикации в аккаунте Исинбаевой в Instagram нет. Таким образом, спортсменка, похоже, пытается закрыть все вопросы о своем отношении к политике главы кремля.

"Я в команде Putin Team", – написала тогда Исинбаева и опубликовала совместное фото с президентом рф владимиром путиным.

Справка: Putin Team — общественное движение в поддержку путина, создание которого было анонсировано хоккеистом Александром Овечкиным 2 ноября 2017 года. Целью проекта была агитация на президентских выборах в рф 2018 года.

Напомним, летом 2023 года двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). В организации решили, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала полномасштабное вторжение рф в Украину. Кроме того, Елена заявила, что ее звание майора "носит номинальный характер".

После этого в рф началась настоящая травля легкоатлетки. Там даже переименовали стадион, который был назван в ее честь.