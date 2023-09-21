Легендарна російська спортсменка "видалила" путіна

Колишня спортсменка більше не асоціює себе із главою кремля

Знаменита російська легкоатлетка, дворазова олімпійська чемпіонка та рекордсменка Олена Ісінбаєва, яка зреклася від звання майора, видалила пост в соцмережах про своє приєднання до Putin Team.

Пост був опублікований 17 листопада 2017 року, проте зараз цієї публікації в акаунті Ісінбаєвої в Instagram немає. Таким чином, спортсменка, схоже, намагається закрити всі питання щодо свого ставлення до політики глави кремля.

"Я в команді Putin Team", — написала тоді Ісінбаєва й опублікувала спільне фото з президентом рф володимиром путіним.

Довідка: Putin Team – громадський рух на підтримку путіна, створення якого було анонсовано хокеїстом Олександром Овечкіним 2 листопада 2017 року. Метою проекту була агітація на президентських виборах у росії 2018 року.

Нагадаємо, влітку 2023 року дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків із жердиною повідомила, що з вересня продовжить роботу у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). В організації вирішили, що Ісінбаєва не має договору з російською армією і не підтримувала повномасштабне вторгнення рф в Україну. Крім того, Олена заявила, що її звання майора "має номінальний характер".

Після цього в росії почалося справжнє цькування легкоатлетки. Там навіть перейменували стадіон, який був названий на її честь.