Украинский борец отказался стоять рядом с россиянином на пьедестале почета (фото)

Спортсмен не стал делать совместные фото с представителем страны-агрессора

Украинский борец, действующий чемпион Европы Василий Михайлов отказался от совместного фото с нейтральным атлетом из рф на пьедестале почета. Накануне украинские борцы не стали пожимать руки россиянам на чемпионате мира U-20.

Михайлов на чемпионате мира-2023 в Белграде (Сербия) завоевал "бронзу", а на награждении отказался позировать рядом с россиянином Ахмедом Усмановым, который выиграл "золото". Об этом сообщает ТАСС.

В малом финале украинец, который выступает в весовой категории до 79 кг, победил Болата Сакаева из Казахстана. "Серебро" и вторую "бронзу" завоевали Владимир Гамкрелидзе из Грузии и Мохаммад Ноходиларими из Ирана соответственно. После церемонии награждения Михайлов отказался от совместного фото с медалистами.

Владимир Гамкрелидзе, Ахмед Усманов и Мохаммад Ноходиларими

К слову, эта медаль стала первой для сборной Украины на турнире. Добавим, что Василий два года подряд берет "бронзу" на ЧМ. Чемпионат мира проходит в Сербии с 16 по 24 сентября и является отборочным к Олимпийским играм в Париже. Российские спортсмены согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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