Український борець відмовився стояти поруч із росіянином на п’єдесталі пошани (фото)

Спортсмен не став робити спільні фото із представником країни-агресора

Український борець, чинний чемпіон Європи Василь Михайлов відмовився від спільного фото з нейтральним атлетом із росії на п’єдесталі пошани. Напередодні українські борці не стали тиснути руки росіянам на чемпіонаті світу U-20.

Михайлов на чемпіонаті світу-2023 у Белграді (Сербія) завоював "бронзу", а на нагородженні відмовився позувати поруч із росіянином Ахмедом Усмановим, який виграв "золото". Про це повідомляє ТАСС.

У малому фіналі українець, який виступає у ваговій категорії до 79 кг, переміг Болата Сакаєва із Казахстану. "Срібло" та другу "бронзу" завоювали Володимир Гамкрелідзе з Грузії та Мохаммад Ноходіларімі з Ірану відповідно. Після церемонії нагородження Михайлов відмовився від спільного фото з медалістами.

Володимир Гамкрелідзе, Ахмед Усманов та Мохаммад Ноходіларімі

До речі, ця медаль стала першою для збірної України на турнірі. Додамо, що Василь два роки поспіль бере "бронзу" на ЧС. Чемпіонат світу проходить у Сербії з 16 по 24 вересня і є відбірним до Олімпійських ігор у Парижі. Російські спортсмени згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) виступають на змаганнях у нейтральному статусі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масову дискваліфікацію російських борців.