Український борець відмовився стояти поруч із росіянином на п’єдесталі пошани (фото)
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Спортсмен не став робити спільні фото із представником країни-агресора
Український борець, чинний чемпіон Європи Василь Михайлов відмовився від спільного фото з нейтральним атлетом із росії на п’єдесталі пошани. Напередодні українські борці не стали тиснути руки росіянам на чемпіонаті світу U-20.
Михайлов на чемпіонаті світу-2023 у Белграді (Сербія) завоював "бронзу", а на нагородженні відмовився позувати поруч із росіянином Ахмедом Усмановим, який виграв "золото". Про це повідомляє ТАСС.
У малому фіналі українець, який виступає у ваговій категорії до 79 кг, переміг Болата Сакаєва із Казахстану. "Срібло" та другу "бронзу" завоювали Володимир Гамкрелідзе з Грузії та Мохаммад Ноходіларімі з Ірану відповідно. Після церемонії нагородження Михайлов відмовився від спільного фото з медалістами.
До речі, ця медаль стала першою для збірної України на турнірі. Додамо, що Василь два роки поспіль бере "бронзу" на ЧС. Чемпіонат світу проходить у Сербії з 16 по 24 вересня і є відбірним до Олімпійських ігор у Парижі. Російські спортсмени згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) виступають на змаганнях у нейтральному статусі.
Раніше "Телеграф" повідомляв про масову дискваліфікацію російських борців.