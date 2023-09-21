"Все давали присягу": российских спортсменов обвинили в предательстве

В рф заклеймили российских спортсменов, выступающих без флага и гимна

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что российские спортсмены ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии) не должны выступать без флага и гимна согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующий комментарий Ишмуратовой приводит ТАСС. Светлана считает, что российские атлеты из ЦСКА станут "предателями родины", если выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Примечательно, что российские спортсмены, включая тех, кто представляет клуб ЦСКА, из-за санкций МОК уже выступали в нейтральном статусе на трех предыдущих Олимпиадах.

"Нейтральный статус? Негативно к этому отношусь. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя.

Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия – подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны – самое последнее дело.

Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть – на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство", – заявила Ишмуратова.

Ранее сообщалось, что МОК перекрыл альтернативный путь рф на Олимпиаду в Париже, из-за чего в рф обиделись на организацию.