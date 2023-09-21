"Всі давали присягу": російських спортсменів звинуватили у зраді

У росії затаврували російських спортсменів, які виступають без прапора та гімну

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Світлана Ішмуратова вважає, що російські спортсмени ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії) не повинні виступати без прапора та гімну згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Відповідний коментар Ішмуратової наводить ТАСС. Світлана вважає, що російські атлети із ЦСКА стануть "зрадниками батьківщини", якщо виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі. Цікаво, що російські спортсмени, включаючи тих, хто представляє клуб ЦСКА, через санкції МОК вже виступали в нейтральному статусі на трьох попередніх Олімпіадах.

Нейтральний статус? Негативно до цього ставлюся. Ми всі давали присягу, при присязі у нас був і гімн, і прапор, тому просто так відсунути убік ці державні атрибути в жодному разі не можна.

Я розумію, що не можна забороняти хлопцям виступати, але не можна погоджуватись на пропоновані кабальні умови – підписувати [декларації], відмовитися [від країни]. Це наша батьківщина, де живуть близькі нам люди, це все наша величезна країна. Відмовитися від своєї країни – остання справа.

Усі армійці давали присягу. Цього не переступити – на присязі ти даєш клятву своїй батьківщині, людям. І якщо вони братимуть участь у таких змаганнях, то це, даруйте, зрада", – заявила Ішмуратова.

Раніше повідомлялося, що МОК перекрив альтернативний шлях росії на Олімпіаду в Парижі, через що в рф образилися на організацію.