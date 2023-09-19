Rammstein нанес удар по россии, откуда никто не ждал

В Госдуме заявили, что музыку для выступлений спортсменов нужно выбирать осторожно

В россии продолжают обсуждать ситуацию с запретом фигуристу Петру Гуменнику выступать под музыку немецкой группы Rammstein. В ситуацию вмешался одиозный российский депутат Султан Хамзаев.

По его словам, в Министерстве спорта рф, где приняли решение о запрете, имеют право делать такие выводы. Он подчеркнул, что к выбору композиции нужно подходить очень внимательно.

Кроме того, Хамзаев в лучших традициях российской пропаганды связал название немецкой группы с встречами союзников Украины в формате "Рамштайн". На этих мероприятиях обсуждаются вопросы, связанные с войной с россией.

"Сегодня на слуху другой Rammstein — так называется натовская база, которая находится в Германии. Её суть заключается в том, чтобы нанести россии максимальный удар. Это та позиция, которую они высказывают каждый день. Поэтому надо аккуратно выбирать музыку и смысл своих танцев", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что группа Rammstein поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения рф. Именно с этим и связано решение российского министерства ограничить воспроизведение ее композиций.