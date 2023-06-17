"Произошел тектонический сдвиг": в Минобороны подвели итоги "Рамштайна-13"

Своим сопротивлением Украина вдохновила весь мир

Основной темой 13-й встречи в формате "Рамштайн" было продолжение международной помощи Украине в войне с российскими оккупантами. Сегодня уже 50 стран поддерживают нас в этой борьбе.

Об итогах "Рамштайна-13" рассказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

Он заявил, что произошел тектонический сдвиг: мировое сообщество начало воспринимать Украину как полноправного субъектного участника европейской политики.

"Раньше к нам относились как взрослые к детям или подросткам. Сегодня с нами общаются с особым уважением, потому что мы вдохновили весь мир своим сопротивлением", – констатировал Резников.

Он отметил, что встреча в формате "Рамштайн" превысила его ожидания и дала поводы для оптимизма.

"Всегда мы с вами уезжаем с определенным уровнем ожиданий. Они могут быть завышенными, заниженными или нейтральными. Я привык занижать свои ожидания, поэтому 15 июня все разговоры и заявления превысили мои ожидания", — рассказал министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал об итогах "Рамштайна-13": союзники обсуждали усиление украинской ПВО и обучение украинских пилотов на западных истребителях. На итоговой пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новой миллиардной помощи стран-доноров: США, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов, Италии, Норвегии и Германии.