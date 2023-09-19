Rammstein завдав удару по росії, звідки ніхто не чекав

У Держдумі заявили, що музику для виступів спортсменів потрібно обирати обережно

У росії продовжують обговорювати ситуацію із забороною фігуристу Петру Гуменнику виступати під музику німецького гурту Rammstein. У ситуацію втрутився одіозний російський депутат Султан Хамзаєв.

За його словами, у Міністерстві спорту росії, де ухвалили рішення про заборону, мають право робити такі висновки. Він наголосив, що до вибору композиції потрібно підходити дуже уважно.

Крім того, Хамзаєв у найкращих традиціях російської пропаганди пов’язав назву німецької групи із зустрічами союзників України у форматі "Рамштайн". На цих заходах обговорюються питання, пов’язані з війною з росією.

"Сьогодні на слуху інший Rammstein — так називається натовська база, яка знаходиться в Німеччині. Її суть полягає в тому, щоб завдати росії максимального удару. Це та позиція, яку вони висловлюють щодня. Тому треба акуратно вибирати музику і сенс своїх танців", — зауважив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що гурт Rammstein підтримав Україну на тлі повномасштабного вторгнення росії. Саме з цим пов’язане рішення російського міністерства обмежити відтворення її композицій.