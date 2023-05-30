Украинский рекордсмен отказался пожать руку иранцу на церемонии награждения (видео)

Спортсмен понимает, где произведены дроны, которые практически ежедневно атакуют Украину

В городе Сан-Сити, Южно-Африканская Республика (ЮАР), завершился чемпионат мира по классическому жиму лежа. Украинец Иван Чупринко обеспечил себе две золотые награды в весовой категории до 74 кг. К слову, украинец Павел Кордияка стал самым сильным человеком Европы.

Украинец триумфовал в классическом жиме лежа и жиме лежа в экипировке и стал абсолютным чемпионом с новым мировым рекордом – 300,5 кг! Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины в Facebook. Во время церемонии награждения произошел примечательный момент.

Украинский атлет отказался пожать руку иранскому оппоненту, который завоевал "бронзу", хотя поприветствовал серебряного призера из ЮАР. Иранец смутился, а украинец с гордо поднятой головой слушал гимн Украины на его честь.

К слову, национальная команда Украины завоевала 8 наград на турнире, а мужская сборная стала третьей в общем зачете.

Ранее сообщалось, что украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational в Остине (США).

Напомним, украинская спортсменка Екатерина Ищенко оказалась в числе победителей мирового рейтинга Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.