Украинский рекордсмен отказался пожать руку иранцу на церемонии награждения (видео)
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Спортсмен понимает, где произведены дроны, которые практически ежедневно атакуют Украину
В городе Сан-Сити, Южно-Африканская Республика (ЮАР), завершился чемпионат мира по классическому жиму лежа. Украинец Иван Чупринко обеспечил себе две золотые награды в весовой категории до 74 кг. К слову, украинец Павел Кордияка стал самым сильным человеком Европы.
Украинец триумфовал в классическом жиме лежа и жиме лежа в экипировке и стал абсолютным чемпионом с новым мировым рекордом – 300,5 кг! Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины в Facebook. Во время церемонии награждения произошел примечательный момент.
Украинский атлет отказался пожать руку иранскому оппоненту, который завоевал "бронзу", хотя поприветствовал серебряного призера из ЮАР. Иранец смутился, а украинец с гордо поднятой головой слушал гимн Украины на его честь.
К слову, национальная команда Украины завоевала 8 наград на турнире, а мужская сборная стала третьей в общем зачете.
Ранее сообщалось, что украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational в Остине (США).
Напомним, украинская спортсменка Екатерина Ищенко оказалась в числе победителей мирового рейтинга Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.