Український рекордсмен відмовився потиснути руку іранцю на церемонії нагородження (відео)

Спортсмен розуміє, де зроблено дрони, які практично щодня атакують Україну

У місті Сан-Сіті, Південно-Африканська Республіка (ПАР), завершився чемпіонат світу з класичного жиму лежачи. Українець Іван Чупринко забезпечив собі дві золоті нагороди у ваговій категорії до 74 кг. До речі, українець Павло Кордіяка став найсильнішою людиною Європи.

Українець тріумфував у класичному жимі лежачи та жимі лежачи в екіпіруванні та став абсолютним чемпіоном з новим світовим рекордом – 300,5 кг! Про це повідомляє пресслужба Спортивного комітету України у Facebook. Під час церемонії нагородження відбувся цікавий момент.

Український атлет відмовився потиснути руку іранському опонентові, який завоював "бронзу", хоча привітав срібного призера з ПАР. Іранець зніяковів, а українець із гордо піднятою головою слухав гімн України на його честь.

До речі, національна команда України здобула 8 нагород на турнірі, а чоловіча збірна стала третьою у загальному заліку.

Раніше повідомлялося, що український стронгмен Олексій Новіков виграв престижний турнір Rogue Invitational в Остіні (США).

Нагадаємо, українська спортсменка Катерина Іщенко опинилась серед переможців світового рейтингу Міжнародної федерації фітнесу та бодибілдингу.