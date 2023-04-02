"Слава Україні! Слава ЗСУ!" Українець Кордіяка – найсильніша людина Європи (відео)

Відразу два представники України піднялися на подіум

У британському Лідсі відбувся турнір серед стронгменів Europe’s Strongest Man 2023, перемогу у якому відсвяткував українець Павло Кордіяка. Минулого року український стронгмен Олексій Новіков виграв престижний турнір Rogue Invitational в Остіні (США).

Таким чином, Павло отримав титул найсильнішої людини Європи. Про це повідомляє пресслужба Федерації стронгмена України у Facebook.

Кордіяка набрав 57,5 очок, випередивши Новікова лише на чотири бали. Третє місце посів представник Латвії Айварс Шмаукстеліс (51,5). Додамо, що Новіков перемагав на Europe’s Strongest Man минулого року.

Europe’s Strongest Man. Лідс, Велика Британія

Павло Кордіяка (Україна) – 57,5 очок Олексій Новіков (Україна) – 53,5 Айварс Шмаукстеліс (Латвія) – 51,5

"Я Найсильніша Людина Європи 2023 року. Дякую всім хто допомагав, підтримував, вболівав. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми найсильніші, Ми переможемо!" — написав Кордіяка після перемоги.

Нагадаємо, влітку 2022 року Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети. Після перемоги українець закликав жертвувати гроші на потреби ЗСУ.

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