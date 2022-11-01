Українець звернувся на весь світ після успіху у США

Український стронгмен Олексій Новіков, який влітку вдруге став чемпіоном світу, виграв престижний турнір Rogue Invitational в Остіні (США).

Після тріумфу Новіков присвятив перемогу Україні та українському народу, а також їдко висміяв рф. Цей момент, який потрапив у телетрансляцію шоу, спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Українець за підсумками шести дисциплін завоював "золото", випередивши американця Трея Мітчелла ("срібло") та канадця Мітчелла Хупера ("бронза") на кілька балів. Новіков після перемоги не стримав емоцій і крикнув на камеру "Слава Україні! Слава нації та пи**ець російській федерації".

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Окрім того, Олексій опублікував пост, в якому подякував захисникам України, а також присвятив перемогу українському народу.

"Дякую всім хто доклав руку до того, що я можу тренуватися в Україні і як українець. Низький уклін усім, хто захищає мою країну. Ми ще раз довели на спортивній арені, що ми сильніші. Ще трохи залишилося і ми розквітнемо з небувалим розмахом у своїй сторонці. Кожен робить свою роботу і робіть її якнайкраще", — написав Новіков.

Додамо, що Олексій розбагатів на 114 тисяч доларів. Раніше він пожертвував 100 тисяч доларів призових на потреби ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про успішний виступ киянки на турнірі з бодибілдингу в ОАЕ. Нагадаємо, чемпіонка світу з фіт-модель з Маріуполя не стримала емоцій під час гімну України.