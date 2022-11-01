Украинец обратился на весь мир после успеха в США

Украинский стронгмен Алексей Новиков, который летом во второй раз стал чемпионом мира, выиграл престижный турнир Rogue Invitational в Остине (США).

После триумфа Новиков посвятил победу Украине и украинскому народу, а также едко высмеял рф. Этот момент, который попал в телетрансляцию шоу, спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Украинец по итогам шести дисциплин завоевал "золото", опередив американца Трея Митчелла ("серебро") и канадца Митчелла Хупера ("бронза") на несколько баллов. Новиков после победы не сдержал эмоций и крикнул на камеру "Слава Украине! Слава нации и пи**ец российской федерации".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Кроме того, Алексей опубликовал пост, в котором поблагодарил защитников Украины, а также посвятил победу украинскому народу.

"Спасибо всем кто приложил руку к тому, что я могу тренироваться в Украине и как украинец. Низкий поклон всем, кто защищает мою страну. Мы еще раз доказали на спортивной арене, что мы сильнейшие. Еще немного осталось и мы расцветем с небывалым размахом в своей сторонке. Каждый делает свою работу и делайте ее как можно лучше", — написал Новиков.

Добавим, что Алексей разбогател на 114 тысяч долларов. Ранее он пожертвовал 100 тысяч долларов призовых на нужды ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал об успешном выступлении киевлянки на турнире по бодибилдингу в ОАЭ. Напомним, чемпионка мира по фит-модель из Мариуполя не сдержала эмоций во время гимна Украины.