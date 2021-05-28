Перетягивание поезда: в Киевском метрополитене установили рекорд Украины (фото)

В Киеве стронгмены установили рекорд по перетягиванию вагонов метро.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Федерация стронгмена Украины совместно с КП "Киевский метрополитен" провели уникальное событие - установление рекорда Украины по перетягиванию подвижного состава, поезда метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекорд поставили двое самых известных силача Украины - Алексей Новиков и Александр Лашин.

С первой попытки они протянули пять вагонов метро весом в 156 тонн на двадцать метров. Но на этом они не остановились и протянули на те самые двадцать метров уже 8 вагонов, вес которых составляет 238 тонн.

Событие произошло 28 мая в депо Дарница.

Рекорд был приурочен ко дню города.

Как сообщалось ранее, в Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская" провалилась дорога.