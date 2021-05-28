Скачать
Пятница, 28.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко
Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко
На курорте Египта исчез экс-глава Службы внешней разведки Украины
На курорте Египта исчез экс-глава Службы внешней разведки Украины
На детской площадке под Мариуполем стреляли в ребенка: пуля попала в голову
На детской площадке под Мариуполем стреляли в ребенка: пуля попала в голову
Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные
Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные

Перетягивание поезда: в Киевском метрополитене установили рекорд Украины (фото)

Перетягивание поезда: в Киевском метрополитене установили рекорд Украины (фото)
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве стронгмены установили рекорд по перетягиванию вагонов метро. 

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Федерация стронгмена Украины совместно с КП "Киевский метрополитен" провели уникальное событие - установление рекорда Украины по перетягиванию подвижного состава, поезда метро", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что рекорд поставили двое самых известных силача Украины - Алексей Новиков и Александр Лашин.

С первой попытки они протянули пять вагонов метро весом в 156 тонн на двадцать метров. Но на этом они не остановились и протянули на те самые двадцать метров уже 8 вагонов, вес которых составляет 238 тонн. 

Событие произошло 28 мая в депо Дарница. 

Рекорд был приурочен ко дню города. 

Как сообщалось ранее, в Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская" провалилась дорога

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Киев, Метро, Алексей Новиков, Александр Лашин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
02 Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео
03 В туалете ресторана: в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в извращенной форме
04 "Ахметов уже не тот": сеть повеселило фото "президента" ФК "Шахтер"
05 Долой мифы: новое исследование показало, сколько на самом деле сохраняется иммунитет к COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден может пообщаться с Зеленским перед встречей с Путиным - СМИ
Байден может пообщаться с Зеленским перед встречей с Путиным - СМИ
16-летняя девушка через минное поле сбежала из Горловки (фото)
16-летняя девушка через минное поле сбежала из Горловки (фото)
В Одесской области застрелился уже второй пограничник за неделю: подробности трагедии
В Одесской области застрелился уже второй пограничник за неделю: подробности трагедии
&quot;Догхантеры и за птиц взялись&quot;: в сети бурно обсуждают мор пернатых в Киеве (видео)
"Догхантеры и за птиц взялись": в сети бурно обсуждают мор пернатых в Киеве (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь