Возле Ocean Plaza провалилась дорога: что сейчас происходит на месте ЧП в Киеве (видео)

В Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская", где возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" образовалась воронка в асфальте, полиция оцепила район.

Об этом можно судить из видео, опубликованном киевским фотографом Яном Доброносовым в Facebook.

На данный момент район, где произошло ЧП оцеплен, полицейские оградили место обвала красной лентой. К месту ЧП уже подъехали коммунальщики. Но пока непосредственно к ликвидации последствий обвала они пока не приступили.

"Устала она", "Страна третьего мира .. Феодалы разворовывают - обогащаются, народ молчит", "Какой красивый 3D рисунок", - пишут в сети.

В полиции Киева отмечают, что на данный момент проезд авто на участке прорыва заблокирован и публикуют карту объезда.

Как сообщал "Телеграф", ЧП в этом месте происходит не впервые. Так, в январе 2020 года в этом же месте прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.