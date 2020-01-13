В столице затопило кипятком известный ТРЦ: первое видео происшествия

Новости Украины:В Киеве возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, происходит эвакуация людей из здания.

В Киеве возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ, сообщает интернет портал "Киев Оперативный".

Видео затопленной проезжей части возле ТРЦ "Ocean Plaza" выложено на странице портала в Фейсбук.

По информации телеканала "Наш", проезжая часть ул. Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" повреждена в нескольких местах, в одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

Киев ТРЦ "Ocean Plaza" затопило кипятком.

Люди обварили себе ноги. Есть риск замыкания, вследствие чего может начаться пожар. Прорвало теплосеть аж на Лыбедской. Очевидцы сообщают, что ожоги легко получить от пара. Парит, как в бане.

На месте уже работают спасатели. pic.twitter.com/vvSctXwcmB — Добряк (@DOBRYAC12) January 13, 2020

Как следует из видео, которое очевидцы выложили в сеть, вода затопила первый этаж торгового центра, люди, которые находятся на 2 этаже не могут самостоятельно покинуть здание. Охрана проводит эвакуацию.

"Затоплен первый этаж "Ocean Plaza". Охрана торгового центра проводит эвакуацию посетителей, сотрудников и персонала", – сообщают очевидцы.