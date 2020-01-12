Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель
Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель
Трамп поддержал протестующих в Иране
Трамп поддержал протестующих в Иране
Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)
Аталанта Малиновского дала бой Интеру (Видео)
Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года
Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года

В Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса

Смотрите фото (4)
В Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса
08:23 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с участием трех автомобилей.

В ночь на 12 января в Киеве на проспекте Степана Бандеры недалеко от железнодорожной станции "Зенит" произошло ДТП с участием двух автомобилей и троллейбуса. В результате столкновения Mercedes перевернулся.

Авария произошла около полуночи. Об этом сообщает Информатор.

Водитель Mercedes оказался не в состоянии объяснить, что именно произошло. По его словам, он пошел на обгон автомобиля, однако по какой-то причине потерял управление и врезался в Nissan Leaf. От удара Nissan повело боком, и он врезался в столб. К счастью, водитель не пострадал.

Mercedes же окончательно потерял управление и даже перевернулся. В конце концов «немец» окончательно остановился, врезавшись в троллейбус. В результате аварии автомобиль крайне серьезно пострадал. Также получил травмы и водитель Mercedes — у него оказалась разбита голова.

В данный момент на месте работают несколько экипажей патрульной полиции, спасатели ГСЧС, а также карета скорой помощи. При этом стоит отметить, что очевидцы аварии оказали первую помощь потерпевшему.

На автотрассе Львов-Шегини микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли три человек

Напомним, на левобережной части Киева 10 января произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Во Львове днем 9 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб малолетний ребенок и еще три человека пострадали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, ГСЧС, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
03 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь
На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь
Вашингтон намерен усилить изоляцию Ирана
Вашингтон намерен усилить изоляцию Ирана
Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
12 января - приметы и обряды на Анисьин день
12 января - приметы и обряды на Анисьин день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь