В Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса

Новости Украины:В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с участием трех автомобилей.

В ночь на 12 января в Киеве на проспекте Степана Бандеры недалеко от железнодорожной станции "Зенит" произошло ДТП с участием двух автомобилей и троллейбуса. В результате столкновения Mercedes перевернулся.

Авария произошла около полуночи. Об этом сообщает Информатор.

Водитель Mercedes оказался не в состоянии объяснить, что именно произошло. По его словам, он пошел на обгон автомобиля, однако по какой-то причине потерял управление и врезался в Nissan Leaf. От удара Nissan повело боком, и он врезался в столб. К счастью, водитель не пострадал.

Mercedes же окончательно потерял управление и даже перевернулся. В конце концов «немец» окончательно остановился, врезавшись в троллейбус. В результате аварии автомобиль крайне серьезно пострадал. Также получил травмы и водитель Mercedes — у него оказалась разбита голова.

В данный момент на месте работают несколько экипажей патрульной полиции, спасатели ГСЧС, а также карета скорой помощи. При этом стоит отметить, что очевидцы аварии оказали первую помощь потерпевшему.

Напомним, на левобережной части Киева 10 января произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Во Львове днем 9 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб малолетний ребенок и еще три человека пострадали.