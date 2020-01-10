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В Киеве Lexus въехал в автобус: пострадала семья с ребенком

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В Киеве Lexus въехал в автобус: пострадала семья с ребенком
10:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве в ночь на 10 января произошло ДТП с пострадавшими.

На левобережной части Киева вчера вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает "Информатор", авария случилась на Харьковской площади, на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлой. Возвращаясь из "Борисполя", автомобиль Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104, следовавший из Бортничей до станции метро "Харьковская".

ДТП произошло около 23 часов. Lexus передвигался по Бориспольскому шоссе, возвращаясь из аэропорта. В этот момент из улицы Светлая на Харьковскую площадь ехал автобус.

Автомобиль и автобус не разминулись на перекрестке. В результате Lexus врезался в правую сторону автобуса. Пострадала семейная пара с ребенком, они находились в автомобиле, их сразу забрала скорая. Также известно, что госпитализировали одного пассажира автобуса, 2003 года рождения.

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Детали и причину происшествия на месте выяснял экипаж патрульной полиции. Известно, что семья на Lexus возвращалась из аэропорта домой после путешествия в Дубай.

Напомним, во Львове днем 9 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб малолетний ребенок и еще три человека пострадали.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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