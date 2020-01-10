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Во Львове в ДТП погиб трехлетний ребенок

Во Львове в ДТП погиб трехлетний ребенок
07:43 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:Во Львове в аварии погиб малолетний ребенок, еще четверо человек получили травмы.

Во Львове днем 9 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб малолетний ребенок и еще три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры произошло столкновение автомобилей Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.

В результате аварии погиб 3-летний ребенок, находившийся в салоне одного из автомобилей. Еще трое человек обратились за медицинской помощью.

На автотрассе Львов-Шегини микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли три человек

Отмечается, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Виновнику трагедии грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Как сообщалось, в Никополе Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса и двух автомобилей один человек погиб, еще 12 травмированы.

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

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ДТП, Львов, Авария, Полиция.
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