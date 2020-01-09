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На автотрассе Львов-Шегини микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли три человек

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На автотрассе Львов-Шегини микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли три человек
11:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Во Львовской области водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру, в результате ДТП погибли три человека.

Три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП, произошедшем около 2:30 четверга на автотрассе "Львов-Шегини" в селе Бартатив Городокского района Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Как предварительно установили сотрудники полиции, 46-летний житель Ивано-Франковской области, находившийся за рулем микроавтобуса "Фольксваген" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягячом "Мерседес", за рулем которого находился 30-летний иностранец", – указано в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, два пассажира микроавтобуса погибли на месте аварии, а еще один умер от полученных травм в больнице.

Также был госпитализирован водитель микроавтобуса. В данное время ему выдвинули подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Никополе Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса и двух автомобилей один человек погиб, еще 12 травмированы.

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

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Львовская область, ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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