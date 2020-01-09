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На Сумщине фура столкнулась с легковушкой: погибла 9-летняя девочка

На Сумщине фура столкнулась с легковушкой: погибла 9-летняя девочка
08:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Сумской области произошло ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, полиция расследует причины аварии.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины по факту аварии в Сумской области, в которой погибли два человека и еще два пострадали, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"В результате столкновения грузовика Skania и внедорожника погибли 30-летний водитель Шевроле и 9-летняя девочка. Еще двое пассажиров Шевроле, женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний - в тяжелом, неконтактном состоянии. Водитель тяжеловеса Skania не пострадал", - говорится в сообщении.

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Инцидент произошел в среду около 19:00 на автотрассе Н-12 Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи с.Гамалеевка Лебединского района.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

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ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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