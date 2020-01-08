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Смертельное ДТП в Никополе: столкнулись два легковых автомобиля и автобус

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Смертельное ДТП в Никополе: столкнулись два легковых автомобиля и автобус
12:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:ДТП в Днепропетровской области с участием автобуса и двух легковых автомобилей, один погиб еще 12 получили травмы.

В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и двух автомобилей один человек погиб, 12 ранены.

"ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции г. Никополя с участием автобуса "Икарус" и автомобилей "Daewoo Nexia" и "Chevrolet Aveo", - сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным, сначала столкнулись легковые автомобили, после чего "Chevrolet" врезался в автобус, в салоне которого находились около 30 пассажиров.

В результате аварии погиб пассажир "Daewoo". Водители всех трех транспортных средств, а также 9 пассажиров автобуса были госпитализированы.

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По факту начато уголовное производство. На месте происшествия работают следователи.

Напомним, в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

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ДТП, Авария, Никополь, Днепропетровская область, Происшествие.
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