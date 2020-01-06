Пьяный водитель наехал на детей: в страшной аварии в Черкасской области погиб подросток

Новости Украины:В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

В селе Гарбузин Корсунь-Шевченковского района Черкасской области подростки попали под колеса автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Один мальчик погиб на месте, другой – в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По информации сектора коммуникаций ГУНП в Черкасской области, виновник ДТП уже задержан.

Трагедия произошла 5 января около 17 часов. Водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на детей. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

В Facebook-сообществе "Корсунь – современный город" местные жители пишут: погибшему мальчику было 14 лет. В Гарбузин он приехал из Киева погостить у бабушки и дедушки.

В то же время называют имя виновника аварии – Виталий Голбан из села Кичинцы, которое находится неподалеку.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

"Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, совершивший данное ДТП задержан по статье 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП.

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