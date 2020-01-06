Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине
Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник

Пьяный водитель наехал на детей: в страшной аварии в Черкасской области погиб подросток

Пьяный водитель наехал на детей: в страшной аварии в Черкасской области погиб подросток
09:04 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

В селе Гарбузин Корсунь-Шевченковского района Черкасской области подростки попали под колеса автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Один мальчик погиб на месте, другой – в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По информации сектора коммуникаций ГУНП в Черкасской области, виновник ДТП уже задержан.

Трагедия произошла 5 января около 17 часов. Водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на детей. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

В Facebook-сообществе "Корсунь – современный город" местные жители пишут: погибшему мальчику было 14 лет. В Гарбузин он приехал из Киева погостить у бабушки и дедушки.

В то же время называют имя виновника аварии – Виталий Голбан из села Кичинцы, которое находится неподалеку.

В Ровенской области произошло страшное ДТП: погибли два водителя

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

"Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, совершивший данное ДТП задержан по статье 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП.

На трассе Киев - Чоп в результате ДТП погиб ребенок 2016 года рождения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Дети, Авария, Полиция, Корсунь-Шевченковский, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
05 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины
Год назад Православная церковь Украины получила Томос
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь