В Ровенской области произошло страшное ДТП: погибли два водителя

Новости Украины:В Ровенской области в результате столкновения трех автомобилей погибли два водителя.

На Ровненщине в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека. Смертельное автопроисшествие произошло на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области. Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 – водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Renault Trafic" под управлением 58-летнего жителя села Белашов.

От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "Honda Civic", которым управлял 32-летний житель села Здовбица. В результате ДТП водитель "Honda" от полученных травм погиб на месте происшествия.

Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал, согласно медицинского освидетельствования он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. 31-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все обстоятельства трагического ДТП устанавливают полицейские.