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В Киеве столкнулись три автомобиля, один водитель погиб

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В Киеве столкнулись три автомобиля, один водитель погиб
08:25 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:В Киеве в Голосеевском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Голосеевском районе, в результате которого столкнулись автомобили "Mercedes", "Hyundai" и "BMW", один водитель погиб, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно установлено, что водитель "BMW" выполнял поворот с улицы Бурмистенко на Васильковскую. Вследствие маневра он столкнулся с "Mercedes", который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль "Hyundai". Из-за полученных травм водитель "Mercedes" погиб до приезда врачей. Также с травмой грудной клетки в больницу госпитализирована пассажирка "Hyundai", – говорится в сообщении, на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в пятницу вечером.

Водитель автомобиля " BMW" задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - подытожили в полиции.

Напомним, 29 декабря в Киеве на улице Надднепрянское шоссе грузовик упал на автомобиль, в результате ДТП погиб его водитель.

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