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В Киеве грузовик упал на легковушку: есть погибшие

В Киеве грузовик упал на легковушку: есть погибшие
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

В Киеве на улице Надднепрянское шоссе грузовик упал на автомобиль, в результате ДТП погиб его водитель. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Ужасное ДТП в Киеве на улице Надднепрянское шоссе от АЗС "Wog" до АЗС "ОККО" в сторону Конча Заспы грузовик упала на автомобиль Mazda, в результате чего погиб водитель легковушки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова с участием 4 авто, где пострадали 4 человека.

В ДТП на Волыни столкнулись два автобуса, пострадало восемь человек

Напомним, в Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и легковушки 2 человека погибли и пострадал ребенок.

Кроме этого, в полиции Киевской области назвали количество ДТП за сутки.

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Киев, ДТП, Автомобиль, Авария, Нацполиция.
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