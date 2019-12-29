В Киеве грузовик упал на легковушку: есть погибшие

Новости Украины:В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

В Киеве на улице Надднепрянское шоссе грузовик упал на автомобиль, в результате ДТП погиб его водитель. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Ужасное ДТП в Киеве на улице Надднепрянское шоссе от АЗС "Wog" до АЗС "ОККО" в сторону Конча Заспы грузовик упала на автомобиль Mazda, в результате чего погиб водитель легковушки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова с участием 4 авто, где пострадали 4 человека.

Напомним, в Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и легковушки 2 человека погибли и пострадал ребенок.

Кроме этого, в полиции Киевской области назвали количество ДТП за сутки.