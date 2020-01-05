В Харькове пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП

Новости Украины:В Харькове на Салтовском шоссе столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos.

Вчера, 4 января, в 21:53 на Салтовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в результате столкновения автомобилей Volkswagen и Daewoo Lanos 61-летний водитель Daewoo вылетел из машины.

"34-летний мужчина, который управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали это сделать прохожие", - сообщили в полиции.

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Однако 34-летний мужчина не шел на контакт с медиками и вел себя агрессивно. Обоих пострадавших доставили в больницу в сопровождении патрульных.

"В приемном отделении пьяный водитель начал бросаться в драку с патрульными, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения", - добавили в Нацполиции.

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня также стало известно о ДТП во Львовской области. На трассе Киев - Чоп в результате ДТП погиб ребенок 2016 года рождения.