Каждый год одно и то же: на Лыбедской в Киеве новый потоп (видео)

В Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская" возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" вновь прорвало трубу и грязная вода потоком течет по проезжей части, а проезд перекрыли.
Об этом в четверг, 27 мая, сообщает и публикует соответствующее видео местный Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Согласно информации, из-за ЧП проезд на данном участке дороги полностью перекрыт.
Telegram-канал "Київ Оперативний" уточняет, что прорвало водопроводную трубу на ул.Антоновича 176.
"Движение перекрыто. Соответствующие службы уведомили, на месте работают патрульные", - говорится в заметке.
В районе серьезные пробки:
Смотрите онлайн-трансляцию с места событий на видео:
Стоит отметить, что это уже не первая коммунальная авария в данном месте.
Так, 13 января 2020 года возле "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.