Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
"Он превращает страну в Северную Корею": Тихановская высказалась о Лукашенко, упомянув роль РФ и ЕС в проблемах страны
"Он превращает страну в Северную Корею": Тихановская высказалась о Лукашенко, упомянув роль РФ и ЕС в проблемах страны
Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса
Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса

Каждый год одно и то же: на Лыбедской в Киеве новый потоп (видео)

Каждый год одно и то же: на Лыбедской в Киеве новый потоп (видео)
13:55 Сегодня Телеграф скриншот

В Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская" возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" вновь прорвало трубу и грязная вода потоком течет по проезжей части, а проезд перекрыли.

Об этом в четверг, 27 мая, сообщает и публикует соответствующее видео местный Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Согласно информации, из-за ЧП проезд на данном участке дороги полностью перекрыт.

Telegram-канал "Київ Оперативний" уточняет, что прорвало водопроводную трубу на ул.Антоновича 176.

"Движение перекрыто. Соответствующие службы уведомили, на месте работают патрульные", - говорится в заметке. 

В районе серьезные пробки:

Смотрите онлайн-трансляцию с места событий на видео:

В Киеве снова прорвало теплотрассу, улицу накрыло паром

Стоит отметить, что это уже не первая коммунальная авария в данном месте.

Так, 13 января 2020 года возле "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 134

Все по теме:

Киев, Труба, Прорыв, Ocean Plaza, Лыбедская, Антоновича.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
03 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
04 Кулеба сделал решительное заявление насчет борьбы с "Северным потоком-2"
05 "Работают быстро, под заказ": киевский блогер показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Россияне нашли &quot;крайних&quot; в трагедии с расстрелом детей в Казани
Россияне нашли "крайних" в трагедии с расстрелом детей в Казани
&quot;Друзья&quot; возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал
"Друзья" возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь