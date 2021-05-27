Каждый год одно и то же: на Лыбедской в Киеве новый потоп (видео)

В Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская" возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" вновь прорвало трубу и грязная вода потоком течет по проезжей части, а проезд перекрыли.

Об этом в четверг, 27 мая, сообщает и публикует соответствующее видео местный Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Согласно информации, из-за ЧП проезд на данном участке дороги полностью перекрыт.

Telegram-канал "Київ Оперативний" уточняет, что прорвало водопроводную трубу на ул.Антоновича 176.

"Движение перекрыто. Соответствующие службы уведомили, на месте работают патрульные", - говорится в заметке.

В районе серьезные пробки:

Смотрите онлайн-трансляцию с места событий на видео:

Стоит отметить, что это уже не первая коммунальная авария в данном месте.

Так, 13 января 2020 года возле "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.