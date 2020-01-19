В Киеве снова прорвало теплотрассу, улицу накрыло паром

Новости Украины:В Киеве на улице Смелянской произошло очередное ЧП, связанное с прорывом трубопровода.

На улице Смелянской в Киеве прорвало трубу теплотрассы.

Об этом сообщается на странице проекта dtp.kiev.ua в Facebook.

Там же опубликовано фото с места событий. На нем можно видеть, как улицу накрыло паром.

Как сообщалось, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыв магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопления первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, что попала в место утечки теплоносителя, и прохожие.

В КП "Киевтеплоэнерго" утверждают, что повреждение тепломагистрали произошло из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.