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"Потоп" в ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве: названа причина

"Потоп" в ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве: названа причина
23:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:При порыве теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" пострадало 9 человек, им предоставляется медицинская помощь.

Состоянием на 21.30 спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", которые были подтоплены после прорыва теплосети на ул. Антоновича в Киеве, пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям г.Киева.

"Вечером 13 января в Голосеевском районе на ул.Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

Информация о событии поступила спасателям в 20:38. На место выехали дежурные подразделения 27-й государственной пожарно-спасательной части.

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"Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3х граждан с рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек. Спасатели вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы", – сказано в сообщении.

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При порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул.Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь, сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по порыву теплосети на ул.Антоновича в Киеве в понедельник вечером.

На вопрос журналистов о количестве пострадавших, чиновник ответил, что с легкими ожогами медицинскую помощь получают девять людей.

Также Пантелеев подчеркнул, что люди не останутся без теплоснабжения. Магистраль будет подключена к "другому источнику".

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Он также уточнил, что "аварийной магистраль не считалась… все проверки перед этим она (магистраль – Ред.) проходила".

Причиной порыва Пантелеев назвал гидравлические испытания.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

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Киев, ГСЧС, ТРЦ Ocean Plaza, Петр Пантелеев.
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