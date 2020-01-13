Провожаем праздники, встречаем будни: новогодний городок в Киеве закрывается

В Киеве на Софийской площади прекращает свою работу новогодний городок.
Об этом сообщают организаторы новогодних празднований Folk Ukraine в Facebook.
"Сегодня наш праздничный городок на Софии закрывается. Спасибо каждому, кто был с нами, кто подпевал на концертах, кто танцевал и делал такие невероятные фото", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Контрактовой площади все праздничные локации будут работать до 19 января (Крещение).
Как известно, новогодне-рождественские празднования на Софийской и Контрактовой площадях начались 14 декабря.
В День святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади состоялось торжественное открытие главной елки страны.