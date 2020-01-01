Наша зеленая красавица покорила Европу (Фото)

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22:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Киевская новогодняя елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations.

В "пятерку" также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

Фото: Twitter

В этом году высота главной елки Украины - более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцают в свете иллюминации - в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

Новый год под главной елкой страны встречали более 100 тысяч человек

"Охраняют" елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

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Киев, Рейтинг, Елка, Софийская площадь.
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