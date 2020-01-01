Новый год под главной елкой страны встречали более 100 тысяч человек

Новости Украины:В КГГА сообщили, что Новый год на Софийской площади встречали примерно 100 тысяч человек, а на Контрактовой более 40 тысяч.

Новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду со ссылкой на оперативную информацию столичных спасателей.

"В течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий. По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращения не поступали", - говорится в сообщении.

По данным КГГА, более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Празднование продолжится и 1 января: в 17:00 начнется концерт.

Продолжается празднование и на Контрактовой площади, на которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы. Здесь можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.

"Всего в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий", - говорится в сообщении.