В Мире начали встречать Новый год: какие страны первыми встретили 2020

Новости Украины:Новый год уже пришел в Новую Зеландию и вот-вот приедет в Австралию.

Пока в Украине завершаются последние приготовления к празднованию Нового года, некоторые страны уже встретили или встречают 2020-й. Так, раньше всех отпраздновали Новый 2020 год острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые находяться в юго-западной части Тихого океана.

Здесь Новый год наступает 31 декабря около 12:00 по киевскому времени. Одной из первых стран встретила Новый год Новая Зеландия. Произошло это через час после острова Кирибати, то есть в 13:00 по киевскому времени.

Тогда же встретили Новый год и полярники с Южного полюса в Антарктиде. Следующей страной, которая будет встречать Новый год, будет Австралия. Здесь празднования начнутся в 14:30 (по Киеву) на острове Норфолк, а в 15:00 - на остальной территории Австралии.

Далее, в 17:00 по киевскому времени, Новый год будут встречать в Японии и обеих Кореях (Северной и Южной). Последними встречать Новый 2020 год будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты пробьют в 13:00 по киевскому времени 1 января 2020 года.