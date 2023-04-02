"Слава Украине! Слава ВСУ!" Украинец Кордияка - самый сильный человек Европы (видео)

Сразу два представителя Украины поднялись на подиум

В британском Лидсе состоялся турнир среди стронгменов Europe's Strongest Man 2023, победу в котором отпраздновал украинец Павел Кордияка. В прошлом году украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл престижный турнир Rogue Invitational в Остине (США).

Таким образом, Павел получил титул самого сильного человека Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стронгмена Украины в Facebook.

Кордияка набрал 57,5 очков, опередив Новикова всего на четыре балла. Третье место занял представитель Латвии Айварс Шмаукстелис (51,5). Добавим, что Новиков побеждал на Europe's Strongest Man в прошлом году.

Europe's Strongest Man. Лидс, Великобритания

Павел Кордияка (Украина) – 57,5 очков Алексей Новиков (Украина) – 53,5 Айварс Шмаукстелис (Латвия) – 51,5

"Я Самый сильный Человек Европы 2023 года. Спасибо всем кто помогал, поддерживал, болел. Слава Украине! Слава ВСУ! Мы сильнейшие, Мы победим!" — написал Кордияка после победы.

Напомним, летом 2022 года Новиков во второй раз стал сильнейшим человеком планеты. После победы украинец призвал жертвовать деньги на нужды ВСУ.

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