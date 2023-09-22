"Что по лошадиным скачкам?" лавров предложил создать футбольную команду БРИКС

Российский чиновник выступил с нелепым заявлением на министерской встрече стран БРИКС на полях 78-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН

Глава МИД рф сергей лавров предложил странам БРИКС создать собственную футбольную команду. На данный момент российская футбольная сборная отстранена от всех международных соревнований.

Соответствующее заявление лаврова доступно на официальном сайте российского ведомства. В сети предложили главе МИД рф заняться лошадиными скачками.

"Наша страна полноценно заступает на вахту председателя с будущего года. Но по традиции именно мы проводим сейчас такое заседание в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи.

В ближайшее время распространим программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет одиннадцать. Думаю, Бразилия особо отмечает, что одиннадцать – это состав футбольной команды. Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС", – сказал лавров.

В сети лишь посмеялись над словами лаврова. Пользователи шутят, что Бразилия только мечтает о том, чтобы сделать совместную команду с россиянами.

Справка: БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств. С 1 января 2024 года в состав союза, возможно, будут входить уже 11 государств. К странам-организаторам (Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка) могут присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) закрыл россии альтернативный путь на Олимпиаду-2024 во Франции, после чего в рф обиделись на МОК.