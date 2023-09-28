Швеція прийняла жорстке рішення щодо рф: у росіян почалася істерика

Цивілізовані країни різко відреагували на скандальне рішення УЄФА

У Швеції не пустять російську команду на жіночий чемпіонат Європи-2024 U-17, попри дозвіл УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба Шведської футбольної спілки на своєму офіційному сайті. В організації не хочуть, щоб збірна росії грала на міжнародному рівні, поки в Україні триває війна. Це стосується й атлетів із Білорусі.

"Шведський футбольний союз не підтримує рішення УЄФА про допуск російських збірних U-17 до участі у змаганнях УЄФА.

У травні 2024 року у Швеції пройде жіночий Євро U17. Відповідно до вищесказаного, ми не дозволимо російській команді, якщо вона пройде відбір, взяти участь у турнірі”, – йдеться у повідомленні на сайті Шведського футбольного союзу.

Зрозуміло, росіянам не сподобалося рішення шведської влади. Російські користувачі закликали покарати Швецію.

Нагадаємо, низка європейських футбольних федерацій оголосила про бойкот матчів проти росії. До бойкоту приєдналися Україна, Англія, Латвія, Польща та Швеція. До речі, не всі в рф задоволені рішенням УЄФА. Додамо, в МЗС рф відреагували на ситуацію.