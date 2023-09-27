У рф після приниження від УЄФА випадково порівняли путінську росію з гітлерівською Німеччиною

Російський спортивний функціонер вважає, що УЄФА принижує рф

У росії незадоволені тим, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив російським командам U-17 повернутися до міжнародних турнірів у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Про це заявив колишній президент російських "Локомотива" та "Торпедо" Ілля Геркус. Цікаво, що спортивний функціонер у своїй промові порівняв путінську росію з гітлерівською Німеччиною. Крім того, Ілля назвав це рішення УЄФА принизливим для росії.

"Рішення виконкому УЄФА дозволити частини наших юнацьких збірних без герба на формі, прапору та гімну, на нейтральній території виступати у своїх турнірах досить принизливо обставлене.

Щось не пригадаю випадків, коли збірні знімали герб зі своїх футболок. Навіть німці після війни з перших матчів грали зі своїм орлом на грудях. Німцям, які будували концтабори та вбивали там людей мільйонами, їм не забороняли символіку. Італійці також грали зі своїм триколором. У синіх футболках.

Нам пропонують зняти наш герб і відмовитися від прапора. При цьому навіть не всім, лише дітям. Чи залишиться збірна росії збірною росії після того, як зніме з себе свої футболки? Сумнівно. Для чого так роблять? Мабуть, хочуть показати, що можуть робити з нами все що завгодно. Немає ні законів, ні правил”, — заявив Геркус.

У мережі зазначили, що Геркус, схоже, випадково порівняв рф з гітлерівською Німеччиною і тепер йому, напевно, закриють доступ до "бюджетного корита".

Раніше в УЄФА заявили, що не повернуть росію в футбольну родину, поки не закінчиться війна. Нещодавно Союз призначив 15 російських функціонерів на різні адміністративні посади в Україні.