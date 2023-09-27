В рф после унижения от УЕФА случайно сравнили путинскую россию с гитлеровской Германией

Российский спортивный функционер считает, что УЕФА унижает рф

В рф недовольны тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил российским командам U-17 вернуться к международным турнирам в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Об этом заявил бывший президент российских "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус. Примечательно, что спортивный функционер в своей речи сравнил путинскую россию с гитлеровской Германией. Кроме того, Илья назвал это решение УЕФА унизительным для рф.

"Решение исполкома УЕФА разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна, на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.

Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали герб со своих футболок. Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами, им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.

Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная россии сборной россии после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил", — заявил Геркус.

В сети отметили, что Геркус, похоже, случайно сравнил рф с гитлеровской Германией и теперь ему наверняка закроют доступ до "бюджетного корыта".

Ранее в УЕФА заявили, что не вернут рф в футбольную семью, пока не закончится война. Недавно Союз назначил 15 российских функционеров на разные административные должности в Украине.